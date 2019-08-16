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CHP’li Tanal'dan komik çağrı! İzmir otoyolunu övmesini hazmedemedi

İcraat yoksunu CHP'nin sorunlu Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine komik duruma düştü. Yasakçı vesayet zihniyetinin temsilcilerinden olan hazımsız Tanal, yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nu öven Demet Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırdı. Düşünce özgürlüğünden dem vuran Kemalistlerin konu kendileri olunca nasıl zıvanadan çıkabildikleri böylece bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:28
CHP’li Tanal'dan komik çağrı! İzmir otoyolunu övmesini hazmedemedi

CHP'nin provokatif eylemleriyle tanınan vekili Mahmut Tanal yine bir gariplikle haber oldu. Hazımsızlık sorunu yaşayan Tanal, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu yaptığı paylaşımla öven şarkıcı Demet Akalın'ın yasal hız sınırını aştığını iddia etti.

Tanal, Akalın'ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da ‘suç ve suçluyu övmek'ten soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi:

"Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın'ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya;

Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?"

Komik çağrı

Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği'nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor."

Çarpıtma ustası Tanal!

Ancak söz konusu paylaşımı çarpıtan Tanal'ın iddia ettiği gibi Akalın paylaşımında "İstanbul-İzmir Otoyolunu 2 saatte geçtik" demiyor. Çektiği fotoğrafı "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." notuyla paylaşan Akalın'ın yolculuğunun o sırada da devam ettiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:28
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mahmut Tanal
  4. demet akalın
  5. istanbul-izmir otoyolu
  6. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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