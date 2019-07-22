CHP’li Soyer 100 gündür çiçekle böcekle uğraşıyor

Star Gazetesinin haberine göre, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in 100 günlük icraatlarını değerlendirdi. Sürekli, "Büyükşehir Belediyesi’nin icraatlarına baktığımızda 100 gün çiçek, böcek, aşkla geçti. Seferihisar’daki 10 yılı böyle geçmişti. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor” dedi. Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, İzmir gündeme geldiğinde vurguladığı iki konu var. Su sorunu ve koku. Bizlere ‘Bunları anlatın’ diyor. Su sorununu hükümetimiz çözdü. Gördes Barajı’ndan Eylül ayında kente su verilmeye başlanacak.

İkinci önemli sorun ise koku. Biz şehrimizin bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Kışın aşırı yağmur yağdığı zaman kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin aynı yerde olmasından dolayı İzmir’de koku yaşanıyor. İlk 100 günde bununla ilgili tek şey de duymadık. İzmir’i koku probleminden kurtarın. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Koku kabusu devam ediyor. Tatile rağmen ana artellerde, ana caddelerde trafik çilesi sürüyor. Bu konularda 100 günde Sayın Başkan’ın değerlendirmesini duymadık. Sadece şunu duyduk. 100 gün bin 100 gün gibi geçti ama İzmir’e bir şey yapmadı ki" diye konuştu.

Ne oldu altyapı yatırımları?

Sürekli, "Tunç Soyer, aşk, bisiklet, fayton, şato, Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Ne oldu alt yapı yatırımları? Bununla ilgili bir ışık da göremiyoruz. Kronik sorunların giderilmesi adına bir girişim görmüyoruz. İzmir, alt yapı sorunları, trafik gibi çöp dağlarıyla boğuşuyor. ‘İlk 100 günde yapacağım’ dediği Basmane 9 Eylül Meydanı’ndaki alt geçit çalışmasıyla ilgili bir adım gördünüz mü? Karşıyaka İskele’deki alt geçitle ilgili bir şey duydunuz mu? Şimdi İzmir’deki kronik sorunlara çözüm üretme zamanı. Belki de perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Biz kendisinin Seferihisar’daki 10 yılını yakından takip ettik. Sakin kent oldu çarpık kent. Biz kendisinin yoğurt yiyişini biliyorduk. Tartışmalı şeylerin reklamla şişirildiğini gördük. Şimdi aynı şeylerin İzmir’in başına gelmesinden endişeleniyoruz" ifadelerini kullandı.

İndirimler yeterli değil

Sürekli, suya yapıldığı söylenen yüzde 10’luk indirimin yüzde 3 oranında olduğunu da belirterek şunları söyledi:

"Suda yüzde 10 indirim yapılmadı, indirim yüzde 3’tür. Bir aldatmacayla İzmirliler kandırılıyor. Evet indirim yaptılar ama yeterli değil. Ulaşımda indirim yapıldı. Şu anda bizim önergelerimiz dikkate alınmadı. Bunlar da alınsaydı daha faydalı olurdu. Biz izlemeye devam edeceğiz yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. Önemli şeylerde, İzmirlilerin yararına olan konularda taşın altına elimizi koyacağız. İzmir ile ilgili her şeye varız. İcraatları takip etmek gündemde. Bizler de tabii ki Ankara’ya gideriz. Yatırımları takip ederiz. Ankara programı yaparız. Ne gerekiyorsa yaparız. Bu dönemde mazeretlere izin vermeyeceğiz. Geçmiş dönemde de vermedik ama algı operasyonlarıyla bunları yönettiler. Artık buna izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir için endişeleniyoruz

Sürekli,İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma yetkisi almasına yönelik soruyu da "Tunç Soyer, Seferihisar’ı 20 milyon TL borçla aldı, 150 milyon TL ile bitirdi. Maaşlar ödenemedi. İzmir için endişeleniyoruz, kredi nereye kullanılacak hakikaten endişeliyiz" dedi.