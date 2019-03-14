0553 313 94 23

CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki makam odasına haciz geldi!

Borç batağında yüzen CHP'li belediyelerden birisi olan Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:11
CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki makam odasına haciz geldi!

7 Mart günü saat 11:00 sıralarında Şişli Belediyesi'nde yaşanan haciz olayında belediye başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.

Belediye çalışanlarının bilgisayarlarına el konuldu

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

Çöp krizi yaşanmıştı

Geçtiğimiz haftalarda temizlik görevlilerinin ve bazı belediye personelinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine gittiği Şişli'de çöp sorunu ortaya çıkmıştı. İlçe genelinde iki gün boyunca çöpler toplanmamış, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:11
  1. Şişli Belediyesi
  2. haciz
  3. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlerin toprağa gömdüğü tenekeden bakın ne çıktı
    1. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    2. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    3. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    4. 2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    5. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    6. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    7. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    8. Kılıçdaroğlu: "Turgut Özal Türkiye’nin..
    9. Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti
    10. 35 yıldır yaz kış pazarcılık yapıyor
    11. Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle..
    12. Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın..
    13. DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu..
    14. Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve..
    15. Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı
    16. Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz,..
    17. Doktorlara 14 Mart’ta Boks Eldiveni..
    18. TSYD’den Alanya çıkarması
    19. Başkan Koca: Söz verdik, yaptık
    20. Türk çayı horonla Avrupa yolunda
    21. Bursa'da kar maskeli bir kişi PTT'yi..
    22. FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin..
    23. Buteflika'nın kararları ortamı..
    24. Avrupa’nın en büyük laboratuvarı..
    25. Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    26. Simav’daki muhtarlar toplantısına Dağ..
    27. Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu..
    28. Havaş Saudi Airshow’da yerini aldı
    29. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    30. Sosyal medya üzerinden silah satanlara..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!