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CHP'li Şişli Belediye Başkanının koruması tutuklandı!

Başkan Erdoğan'a, ağır hakaretlerde bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:37
CHP'li Şişli Belediye Başkanının koruması tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Başkale, sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü. Başkale buradaki sorgu işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 20:37
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şişli Belediyesi
  4. Hayri İnönü
  5. Mehmet Ali Başkale

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  • HaticeHatice1 sa önce
    Insallah bir daha bu ulke icin caba sarfeden bu ulkeyi yoneten babasi yasindaki bir degere hakaret edemez
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