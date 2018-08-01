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Terör sevici CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü sözde lanetledi!

Geçmişte terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını da yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, PKK demeden Hakkari'de yaşanan vahşeti kınadı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:56
Terör sevici CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü sözde lanetledi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.

PKK, 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.

PKK DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMEK...

Terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:56
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. chp
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. PKK
  6. şehit

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    Bu vahşiliği kimin yaptığını biliyorsun şerefsiz ismini söyleyerek lanetlesene pkk yerin dibine girsin desene.Allah belasını versin desene.Alçak oğlu alçak.
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