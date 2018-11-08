CHP'li Abdüllatif Şener, Öztürk Yılmaz'a giydirdi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Şener, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz."

Adaylık iddiası

Şener, CHP'de İstanbul için yerel seçimlerde kendisinin de aday olacak isimler arasında geçtiğine ilişkin soru üzerine, "CHP'nin, bu seçimlerden başta büyükşehirler olmak üzere başarıyla çıkacağını düşünüyorum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi kentleri CHP'nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir noktada kulis ortamında olmayı etik bulmam. Bu konuda karar verecek olan Sayın Genel Başkan ve parti yönetimidir. Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir." cevabını verdi.