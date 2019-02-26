CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi başkan adaylığı reddedildi
Muğla İl Seçim Kurulu, Mustafa Saruhan'ın adaylığını reddetti26 Şubat 2019 Salı 13:31
MUĞLA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.
Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Karar, ilgililere tebliğ edildi.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, AA muhabirine, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi.
Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.
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