0553 313 94 23

CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!

CHP'li Şafak Pavey, Fransız kanalına Tarık Ramazan'ı tutukladıkları gibi Türkiye'de de AK Partililer ve Erdoğan'a tutuklama imasında bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:43

CHP'nin yaptığı her açıklama ile ayrı skandala imza atan isimlerinden Şafak Pavey, bu sefer de Fransız kanalına konuştu.

24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Fransız kanalına açıklamalarda bulunan Pavey, Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine atıfta bulunarak "benzersiz bir jestti" dedi.

Pavey ayrıca İsviçreli bir Müslüman entelektüel ve akademisyen olan ve bir komplo kurbanı olarak Fransa'da tutuklu bulunduğu düşünülen Tarık Ramazan'a göndermede bulunarak "Tıpkı Fransada olduğu gibi Türkiye'de de siyasal İslam'ın çöküşünü göreceğiz" diyerek seçimleri kazanmaları halinde Ak Parti'ye yönelik tutuklama mesajları veren skandal bir imada bulundu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:43
  1. Şafak Pavey
  2. Şafak Pavey Meclis
  3. CHP Milletvekili Şafak Pavey
  4. Şafak Pavey erdoğan
  5. Şafak Pavey ak parti
  6. Şafak Pavey tutuklama

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi5 sa önce
    Sen bir mahluksun.
  • vatandasliktan atinvatandasliktan atin6 sa önce
    bu kari finans mafyasi Yahudilerin tasmali kopegi
  • kalelikaleli6 sa önce
    ancak alçaklar ülkesini ve insanını dış ülkelere gammazlar kötüler bu ülkenin kaymağını ye her olanaktan istediğin gibi faydalan sonra ülkeni dışarıya kötü göster.ülkendeki insanları kötüle.alçak birinci dünya savaşını aklına getirmez işine gelmez çünkü.fransızların ülkemizi bölüp gizlice parçalamaya çalıştığı yıllarda bunların ataları da onlarla birlikte idi demek ki.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    BAK AMERİKAN ÇOCUĞU PAVEY, ERDOĞAN I TUTUKLAYACAK HAİN BENİM VE MİLYONLARCA SEVENİNİN CESEDİNİ ÇİĞNEMESİ GEREKİR. MEYDAN BOŞ DEĞİL.
  • OguzOguz4 sa önce
    Konuşun durun siz Allah haklının yanındadır,sizin haklı oldugunuzu söylemeniz oldugunuz anlamına gelmez aynen böyle laf çarpıtın lafların arkasına saklanın da gerçek yüzünüz daha bir belli olsun.Bir topluluğun içinde haklıyı bulmak için okların gittiği yere bakılmalıdır her zaman!
  • harunharun5 sa önce
    Şimdi böyle dinsiz kitapsızları meclisimizde BESLEMEYELİM artık,ve acilen dostlarının yanına gitmeli KODESE
  • kemalkemal5 sa önce
    şimdi selo ile birlikte avuçlarını yalasın..
  • FurkanFurkan5 sa önce
    Bu rezil insanları haber yapmayın havlasın dursunlar.
  • Kastamonu kartalKastamonu kartal4 sa önce
    Tam bir beyin özürlü bir kadın. Allah bunlara fırsat vermesin
  • AbdoAbdo4 sa önce
    Bunları muhatabbile almayacaksın
  • Mete HanMete Han6 sa önce
    Boyle vatan hainlerini milletvekili yapilmasi yasaklanmalidir. Tam Islam ve musluman turk dusmani bunlar.
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar6 sa önce
    Neiştir yahu dengesizlik olurda bukafarmı olur hey bunak Türk askeri eski asliyyetine saletine rucü ettiğini bile idrakten acizsin odevirler geçti ihtilal yapıptürkiyeyi size teslim edecek diye züğürt tesellisine boşunakapılmayın abesle iştigal olur.
  • saddisaddi6 sa önce
    bu kadını tutuklayın. İslamın çöküşünü asla GÖREMEYCEKSİN. HODRİ MEYDAN. Faraza ,siz iktidara seçim kazansanız, sizi oraya göndereceğimizi mi sandınız? Asla iktidar olamayacaksınız. Seçim kazansanız bile.
  • vatandasliktan atinvatandasliktan atin6 sa önce
    Ermeni ihanetten vazgecmiyor bi turlu.. bunlarin kokunu kurutmadan huzur yok
  • nn7 sa önce
    HAİNLERE LANET OLSUN
  • Mehmet Emin063Mehmet Emin0635 sa önce
    İslam dininden ne kadar nefret ediyor bucehennem odunları kendileri onunla bununla yatar kalkarlar yemedikleri nane yoktur ama kendilerincemedenidirler çağdaş ileri görüşlüdürler örümcek kafalılar
  • Oguz KaanOguz Kaan5 sa önce
    Vatandasliktan atilsin ve ömür boyu türkiye ye girme yasagi getirilsi.
  • aspnetturkiye.comaspnetturkiye.com6 sa önce
    vay eğri vay
  • HaticeHatice6 sa önce
    Allahim yarabbim bunlar kim ya bir iteklesen kararli bir sekilde dengeleri bozulur yere duser bir daha kalkamazlar sen kimsinki baskanimizi ve ak partiye oy verenleri cezalandiriyorsun aslinda gunahtir insanlarin ozurlu hallerine laf soylenmezde bu anlamiyor bu kacinci demirtasla nasilda salladik demisti aptal kadin siz kendinizi kandiriyorsunuz siz ak partiye tayyip beye hicbirsey yapamazsiniz bu saatten sonra o yuzden kiskancliktan kuduruyorlar ellerinden birsey gelmiyor cunku allah onlara musaade etmiyor etmeyecek bir gun gelecek sesleride cikamiyacak ancak bu guruhlarin sesleri kiyametin son zamanlarinda yine cikacak zaten ondan sonra kiyamet kopacak kiyamet anindada kimsenin korkudan birbirine faydasi olmayacak o inanmadiklari yaradana korkudan yalvaracaklar ama is isten gecmis olacak
  • Hilâl Hilâl 6 sa önce
    Kepçe kulaklı demir bacaklı ermeni dölleri islam değil ama siz yokolacaksiniz Allah belanı versin inşallah gulyabini kılıklı zebani sizin hapse atilmaniz lazım hain çakal din ve erdoğan düşmanı vatan haini it
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş7 sa önce
    bunlar safak pavey gibileri , hep içimizdeki hıristiyan kaşarları. bilhassa chpkk nın yüzde 70 şi hıristiyan bilhassa yahudilerin işgalinde chpkk
  • İsmailİsmail6 sa önce
    Fransız t.humları kendi gibi,Kafası da engelli galiba, siz yargılanacaksız....sizi bu ülkede istemiyoruz....ya sev ya defol, bu ülke bizim...
  • MAKCAY3MAKCAY35 sa önce
    VATAN HAİNLİĞİNDE ÜSTÜNE YOK,DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HER ŞEY YAPIYORSUNUZ AMA NAFİLE BU MİLLET DERSİNİZİ VERİYORYİNEDE ARSIZLIĞA DEVAM EDİİYORSUNUZ
  • MisafirMisafir5 sa önce
    Süper dangalaksın Pavey !!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 6 sa önce
    Hadsiz Asıl Sizi, Tutuklama Lazım. Terörist Ve Fetö Sevicileri. Şerefsiz Hain Alçak.
  • rasathaneli haydarrasathaneli haydar5 sa önce
    mit sadece bu hainleri tvde izlemekle kalmamali. ve fisini cekmeli...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması