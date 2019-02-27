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CHP'li Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun Ankara'da yargılanmasına başlandı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevinden alınan ve sonrasında CHP'den milletvekili seçilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ankara'da yargılanmasına başlandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
CHP'li Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun Ankara'da yargılanmasına başlandı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevinden alınan ve sonrasında CHP'den milletvekili seçilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ankara'da yargılanmasına başlandı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu ve avukatları ile bazı partili milletvekilleri katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dosyasının, "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya gönderildiğini hatırlatarak, savunma yapması için Kaboğlu'na söz verdi.

Kaboğlu, önce usül yönünden itirazda bulunacağını beyan etti.

"Barış bildirisi" olarak bilinen metni imzalaması üzerine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ihraç edildiğini ve ardından hakkında dava açıldığını hatırlatan Kaboğlu, söz konusu metnin içeriğinin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili yargılanmasına İstanbul'da başlandığını ancak milletvekili seçilmesinden sonra mahkemenin "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı Ankara'ya gönderdiğini dile getiren Kaboğlu, söz konusu eylemin milletvekili olmadığı dönemde gerçekleştiğini söyledi. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinin de yargılamaya yetkili olmadığını savunan Kaboğlu, bu nedenle mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi gerektiğini ileri sürdü.

Duruşma savcısının görüşünün alınmasından sonra konuyla ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaboğlu'nun "yetkisizlik" talebini reddetti.

Talebin reddi üzerine Kaboğlu, halen milletvekili olduğunu beyan ederek, hakkındaki yargılamanın durdurulması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mevcut yasalar kapsamında yargılamaya engel bir durumun olmadığını gerekçe göstererek, bu talebi de reddetti.

Kaboğlu, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Süre talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
  1. İstanbul
  2. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. CHP
  4. İbrahim Kaboğlu
  5. KHK

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