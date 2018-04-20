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CHP'li Öztürk Yılmaz'ın sicili kabarık

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın sicili oldukça kabarık.

20 Nisan 2018 Cuma 12:04
CHP'li Öztürk Yılmaz'ın sicili kabarık

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Öztürk Yılmaz'ın skandallar dizisini hatırlayalım:

TACİZDEN SORUŞTURMASI VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı..

TACİZ BELGELENDİ

Soruşturma kapsamında; Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendi; gönderdiği mesajlarda bakanlık çalışan kadını tacizi belgelendi ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovuldu. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARINA AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞTİ

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz, o dönemde kendi aşçısı Ersan Köksal'a yumruk attığı, kavga sırasında kendisi de yüzünden yaralanmıştı. Öztürk, Yılmaz'ın yurda döndüğünde yüzündeki çizikler dikkat çekmişti. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

FETÖ DERGİSİNDE TÜRKİYE ALEYHİNE RÖPORTAJ VERDİ

FETÖ'nün haftalık yayın organı olan ve KHK ile kapatılan Aksiyon Dergisi'nin; Öztürk Yılmaz'ın CHP'den milletvekili olmasının ardından röportaj yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın; 21 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan röportajında Türkiye'yi suçlamış ve "IŞİD'le hiçbir ülke yeterince mücadele etmiyor" iddiasında bulunmuştu. Yılmaz, rehin tutulduğu süreçle ilgili ise konuşmadı..

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:04
  1. Ardahan
  2. FETÖ
  3. Türkiye
  4. Öztürk Yılmaz
  5. CHP

YORUM YAZ

  • rifatrifat8 dk önce
    bunları neden içeriye atmıyor yüce turk yargısı !!!!
  • KaraKara11 dk önce
    Yav madem sicili kabarık bir pislik devlet niye boylelerine yuksek yerlerde is veriyor illere gidin valiler kurum müdürlerinin havasından geçilmiyor zenginle her yönetici ahpap garibanı bilen yok polis garibandan yana durduğu zaman birileri uzaya sokuyor
  • KaraKara12 dk önce
    Yav madem sicili kabarık bir pislik devlet niye boylelerine yuksek yerlerde is veriyor illere gidin valiler kurum müdürlerinin havasından geçilmiyor zenginle her yönetici ahpap garibanı bilen yok polis garibandan yana durduğu zaman birileri uzaya sokuyor
  • Ömer GençÖmer Genç19 dk önce
    Bu adam yıllarca hariciyede çalıştı.Bunun gibi kaç tane daha var acaba.Birazda kendimizi sorgulayalim.Bu tip adamlar devleti temsilen dünyayı dolaşıyor.
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