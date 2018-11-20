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CHP'li Öztürk Yılmaz partisinden ihraç edildi

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesini kararlaştırdı- Kurul, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un mazeretini kabul ederek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapmasına karar verdi

20 Kasım 2018 Salı 17:12
CHP'li Öztürk Yılmaz partisinden ihraç edildi

TBMM (AA) - TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesi kararını aldı.

Alınan bilgiye göre, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu bugün toplandı.

Ardahan Milletvekili Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin dosyalarının görüşüldüğü toplantıda, Öztürk Yılmaz'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine kesin olarak karar verildi.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapması da kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:12
  1. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  2. Gruptan Kesin Çıkarma
  3. TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu

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