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CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti, Türkçe okutulmasını istedi. Doç. Dr. Selman Öğüt, Yılmaz'a canlı yayında hem hukuk dersi, hem de unutamayacağı bir cevap verdi.

06 Kasım 2018 Salı 09:57
CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi. 

CHP'li Yılmaz'a cevabını verdi

Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt adeta ders verdi. Arapça ezandan rahatsız olan Öztürk Yılmaz'a Ezan'ı CHP döneminde zorla Türkçe okutulduğunu hatırlatan Öğüt'e verecek cevap bulamayan Öztürk Yılmaz, hakaretler savurup Selman Öğüt'ü yalakalıkla suçladı.

"ÖSO'ya terörist diyen de sensin"

Programdan gergin anların yaşanmasına sebep olan bu sözlere Selman Öğüt, "sensin yalaka, ÖSO'ya terörist diyen de sensin" diyerek çok sert çıktı ve Öztürk Yılmaz'ı özür dilemeye davet etti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:57
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