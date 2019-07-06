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CHP'li Faik Öztrak'tan Murat Çetinkaya değerlendirmesi!

Bu sabah Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevinden alınması üzerine CHP'li Öztrak, olaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:20
CHP'li Faik Öztrak'tan Murat Çetinkaya değerlendirmesi!

Bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı, yerine Murat Uysal getirildi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak ise görev değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

CHP'li Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak, "Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" dedi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:20
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Resmi Gazete
  3. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya
  4. Murat Uysal
  5. CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak
  6. CHP'li Faik Öztrak
  7. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

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