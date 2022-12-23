CHP'li Özgür Özel utanmadan söyledi: Semra Güzel oylamasına ret verdik

PKK'lı teröristle ilişkisi olduğu ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi için yapılan oylamadan CHP'li milletvekilleri "hayır" oyu kullanıp şaşırtmadı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'yi HDP'yle yan yana yürümekle suçladı. Turan, "Asıl sahtekarlık aynı konu için Komisyonda evet oyunun Genel Kurulda neden "hayır"a dönüştüğüdür. HDP’den mi korktunuz?" dedi.

Özel'den itiraf

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bülent Turan'a cevap vermeye kalkıştı; HDP işbirliğini itiraf etti. Utanmadan açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"O diyor ki 'Milletvekilleriniz işte HDP ile dayanışmak için mi' falan? Oysa ki bilmediği şu, biz zaten bu oylamada şöyle bir tavır içinde olduk; ret oyu kullandık biz. Cumhuriyet Halk Partisi Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, Semra Güzel'in içinde bulunduğu fotoğraf karesinden dolayı, bir terör örgütü mensubuyla çekilmiş fotoğraflarından dolayı, bir kamp ziyaretinden dolayı dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini savunmuştu. O yönde oy kullanmıştı. Ama bugünkü oylama milletvekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülme oylaması. Oysaki Semra Güzel yargı önünde şu anda ve mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alınarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık."

Akşener ne diyecek?

HDP işbirliğini her seferinde reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı CHP'nin HDP ile yol yürümesine ve PKK iltisaklı bir vekili savunacak kadar alçalmaları hakkında ne diyecek, merak konusu oldu!..