CHP'li Özel'den Meclise "Züğürt Ağa" benzetmesi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir yıl içinde köyün ağalığından, gücünü, yetkisini, etkisini kaybedip, İstanbul'da çiğ köfte satan Züğürt Ağa'ya döndürdüler Meclisi." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Şentop'a hayırlı olsun dileğinde bulunacağını belirten Özel, bir yılın geride kaldığı yeni dönemde Meclisteki milletvekillerinin gitgide azalan etkinliğinin ve denetim olanaklarının azaltılmasına yönelik görüşlerini aktaracağını söyledi.

Özel, yönetim sistemi değişikliği denilen, vatandaşa çok büyük umutlarla anlatılan, bürokratik oligarşinin ortadan kalkacağı söylenen sistemin, 1 yıl içinde çöktüğünü bütün Türkiye'nin konuştuğunu, en çok da AK Parti'nin konuştuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin içinden kurulmak üzere olan en az iki partiden ve bu partilerin Meclis aritmetiğine olumsuz yansıyacak etkilerinden kaygılanarak, her sabah kahvaltıyı milletvekilleriyle yaptığını öne süren Özel, "AK Parti'nin için için değil, fokur fokur kaynadığını" iddia etti.

Özel, en büyük şikayetin bakanlara yöneltildiğini ifade ederek, eski sistemde bakanların, Meclisin etkin siyasi denetiminin altında olduğunu, hakkında gensoru verilebildiğini, güven oyunu alamazsa bakanlıktan düştüğünü, bakanlara sözlü sorular yöneltilebildiğini anımsattı.

- "Bu işe isyan etmeye başladılar"

Özgür Özel, "Teklifi Berat damat hazırlıyor, AK Parti milletvekilleri imza atarak, anayasaya karşı muvazaa suçu işliyorlar. Sonra o teklifler ışık hızıyla komisyon ve Genel Kurul'dan geçirilmeye çalışılıyor." dedi.

AK Parti milletvekillerinin, artık yavaş yavaş bu işe isyan etmeye başladığını ileri süren Özel, çiftçinin milletvekilinin yakasını, "Bana verilen sözler" diye tuttuğunu ancak milletvekillerinin, değil bakanın yakasına yapışmayı, randevu bile alamadığını kaydetti.

- "Biz bu kadar iyi anlatamamıştık"

Vatandaşın elektrik borcu, faturasının yüksekliği için milletvekilinin yakasında olduğunu ancak milletvekilinin bakanın odasında olmadığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar başka yerdeler, Meclisi küçümsüyorlar. Buradan seçilmediler, güven oyu almadılar. Erdoğan görevden almadığı sürece 600 milletvekili, hepsi birden bırakın el kaldırmayı açlık grevi yapsalar sistem o bakanı görevden almaya müsait değil. Milletvekillerinin sistemden duyduğu rahatsızlıklar, yeni parti arayışları kahvaltıyı milletvekilleriyle yapan AK Parti Genel Başkanı'na her türlü anlatıldı, anlamadı. Bugün bir milletvekili anlatmış. 'Güçlü Meclis diyorduk, 1 yıl sonra Züğürt Ağa'ya döndük' demiş. Bu bizim eksikliğimiz biz bu kadar iyi anlatamamıştık.

Öyle bir sistem kurdular ki milletvekillerinin sadece parmaklarına ihtiyaçları var, imzayı atsınlar, yoklamaya girsinler, kaldır deyince kaldırsınlar, indir deyince indirsinler. Bir yıl içinde köyün ağalığından, gücünü, yetkisini, etkisini kaybedip, İstanbul'da çiğ köfte satan Züğürt Ağa'ya döndürdüler Meclisi. Ben demiyorum, AK Parti milletvekili diyor ki; 'Biz böyle hissediyoruz, Meclisteyiz, ortalıkta Züğürt Ağa gibi dolaşıyoruz'. Bu sistemi savunan yok mu? Bir kişi, 'Sistem on numara beş yıldız oldu böyle devam' diyor. O kişi de Devlet Bahçeli. Adam köyü sattırmış, hala gaz veriyor."

Özel, Erdoğan'ın "Tek adamlıksa sizden öğrendik" diyerek, Atatürk ve İnönü'ye sataştığını savunarak, "Tek adamlıktan ülkeyi demokrasiye taşıdık, sen ülkeyi demokrasiden tek adamlığa götürüyorsun bir de dönüp utanmadan Atatürk'e, İnönü'ye laf söylüyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

T.C. ibaresini, kazandıkları belediyelere yerleştirdiklerini vurgulayan Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, "Bölücülüktür" dediğini söyledi. Özel, bu sözleri duyduğunda "memleket kimlere emanet" diye düşündüğünü ifade ederek, "T.C. ibaresinden utanan bir genel başkan yardımcısıyla karşı karşıyayız. Takılması uygun desen ne olur." diye konuştu.