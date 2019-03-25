CHP'li Özel'den Avrasya Tüneli'ne ilişkin soru önergesi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, Cumhur İttifakı'nın dünkü İstanbul mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli'nden sağlanamayan geçiş ücretinin Hazineden karşılanmasının etik olup olmadığını, söz konusu ücretin iki partiye rücu edilip edilmeyeceğini sordu.

Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan tarafından yanıtlanması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.

Avrasya Tüneli'ne yıllık 25,6 milyon araç geçişi garantisi verildiğini anımsatan Özel, araç geçiş garantisi sağlanmamışsa devletin şirkete gerçekleşmeyen araç geçişinin bedelini ödemesinin, garantinin aşılması durumunda ise garantiyi aşan gelirin yüzde 30'unun şirket tarafından devlete ödenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Avrasya Tüneli'nin, 24 Mart 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Yenikapı'da düzenlediği miting nedeniyle kapalı kaldığını anımsatan Özel, "Bu da araç geçişi olmadığı için araç geçişinin planlanan düzeyde gerçekleşmesi durumunda elde edilecek yaklaşık 1,6 milyon lira düzeyindeki gelirden mahrum kalınması ve bu ücretin Hazineden şirket kasasına aktarılması anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Özel'in, Turhan tarafından cevaplandırılması talebiyle yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

"- Avrasya Tüneli'nin hizmete açılmasından soru önergesi yanıtlanana kadar geçen sürede aylık olarak belirtilmek üzere kaç araç geçişi sağlanmıştır?

- Bugüne kadar, araç geçiş garantisi sağlanamadığı için ATAŞ'a devlet tarafından ödenen fark, 2017 ve 2018 yılları ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadardır?

- ATAŞ'ın Avrasya Tüneli'nin işletmesini 25 yıl daha sürdüreceği düşünüldüğünde, geçiş garantisi sağlanamadığı için ATAŞ'a 25 yıl boyunca Hazine'den aktarılması öngörülen miktar ne kadardır?

- Avrasya Tüneli'nin 24 Mart tarihinde iki siyasi parti tarafından düzenlenen miting nedeniyle kapatılmasının gerekçesi nedir? İki siyasi partinin düzenlediği miting nedeniyle sağlanamayan geçiş ücretinin Hazineden karşılanması etik midir? Bu ücret iki partiye rücu edilecek midir?

- Avrasya Tüneli, hizmete açıldığı günden bugüne kadar hiç kapatılmış mıdır? Kapatıldıysa hangi günlerde ve neden kapatılmıştır?

- Avrasya Tüneli gibi geçiş garantisi verildiği bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde ayrı ayrı belirtilmek üzere geçiş garantisi sağlanmış mıdır?

- Geçiş garantisi sağlanmadıysa Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde ayrı ayrı belirtilmek üzere şirketlere ödenen gelir ne kadardır?"