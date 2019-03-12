CHP’li Özel, patateste KDV sıfırlanmasını değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Nevşehir İl Başkanlığı ziyaretinde patateste KDV sıfırlanmasını değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partisinin Nevşehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında patates ve soğanda KDV’nin sıfırlanmasını değerlendirdi. Özel, “Patateste 20 Nisan tarihine kadar soğanda Nisan’ın sonuna kadar vergiyi sıfırladılar. Geçtiğimiz yıl ürettiği patatesin ürettiği maliyeti 70 kuruş iken 50 kuruşa patates satmak zorunda kalan ve sıkıntı çeken patates üreticisi bu sene hükümetin patates konusundaki geçtiğimiz yıllardır çiftçiyi mağdur etmesi gerekli tedbirleri almaması ve söz verdiği teşvikleri yapmaması sözünden bu sene bir kriz ile girdik" dedi.

Bu durumun depolardaki tüm ürünlerin piyasaya sürülmesinden kaynakladığını savunan Özel, "Bu yüzden tedbir olarak ne yapıyorlar. Patatesin Türkiye’ye ithalatında vergiyi sıfırlıyor. Kim kazanıyor patates ithalatı yapacak olanlar, kim kazanıyor patatesi yurt dışından getirdikleri ülkenin çiftçisi kazanıyor. Ne muhteşem bir Pazar. Türkiye’nin patates ihtiyacını yurt dışındaki patates üreticisi karşılayacak. Peki yıllardır bölge milletvekilleri patates, soğan üreticisine destek verin, teşvik yapın, borçlarını silin, masraflarını düşürün derken buna kulaklarını tıkayanlar şimdi hazinenin kapılarını patates ithalatı için açmış durumdalar. Sıfır vergi ile patatesi ithalatı. Ne olurdu bu çiftçinin elektrik borçlarını silseydiniz. Ne olurdu bu çiftçinin banka borçlarının kredilerinin faizlerini silseydiniz. Bu konuda gerekli teşviklerde bulunsaydınız. Bugün bir tehlikeye dikkat çekiyoruz. Tohumun alınması, ekilmesi, ilaçlanması, toplanması ve depolanması sürecinde ortaya çıkacak masraf önümüzdeki sene bugünkü fiyatlardan satılmasını imkansız kılacaktır. Bu fiyatlar maliyet fiyatları bile önümüzdeki sene için değildir. Önümüzdeki sene de aynı kriz, aynı sorun misli ile artarak yaşanacaktır” diye konuştu.