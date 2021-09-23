CHP'li Özel itiraf etti! Dertleri halka hizmet değil egolarını tatmin etmek!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında çıktıkları her seçimi kaybetmelerinden dolayı dengeleri bozulan CHP'lilerin tek derdinin, millete hizmet etmek değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek olduğu ortaya çıktı.

Halk Tv canlı yayınında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, seçimlerdeki tek amacının egolarını tatmin etmek olduğunu dile getirdi.

'Başka bir adayı yenmek beni tatmin etmez'

CHP'li Özel programın ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan'ı, öyle de olsa böyle de olsa, aday olsun. Biz onu yeneceğiz kardeşim. Bana, 'Erdoğan aday olabilir mi?' derlerse, derim ki, ona hiç bakma, olsun, biz onu yenip de göndereceğiz. Aday olmayıp da yenilememiş bir Tayyip Erdoğan'ı yollamayı istemem. Tut ki aday olamadı ve biz onu yenmeden siyasetten gidecek. Vallahi ben bunu hazmedemem. Onu yenmek ve yenerek göndermek istiyorum. Mesela Recep Tayyip Erdoğan aday olamadı ve başka bir aday gösterdiler. Biz onu yeneceğiz ama bu beni tatmin etmez."