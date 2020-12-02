CHP'li Muharrem Erkek koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurarak maske ve mesafe uyarısında bulundu.
Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."