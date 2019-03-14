CHP’li Milletvekilleri Tezcan ve Bülbül NTO’yu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Nazilli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim kurulu ve Meclis üyelerinin yaptıkları kurumsal çalışmalar kapsamında geçtiğimizgünlerde TBMM’ye yaptıkları ziyarete iade olarak Oda’ya gelen Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül’ü Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler karşıladı. CHP İlçe Başkanı ile Nazilli Millet İttifakı Adayı Kürşat Engin Özcan ve her iki partinin üyelerinin de katıldığı ziyarette ağırlıklı olarak Nazilli Bölgesinin kalkınması için yapılması gereken yatırımlar ve bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetler konuşuldu. Ticaret Odası üyeleri tarafından belirlenerek, Belediye Başkanı adaylarının taahhütleri içinde olması beklenen konular Bülent Tezcan’ın da bilgisine sunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Nazilli Ticaret Odası tarafından Meclisteki Aydın Milletvekillerine yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, bölgenin fikir önderi Nazilli Ticaret Odası’nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Odanın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Tezcan yaptığı konuşmada, NTO tarafından hazırlanan dosyaların tüccarın ve sanayicinin fikir ve beklentilerini göstermesi açısından çok önemli olduğunu, bölgenin kalkınması için üzerlerine düşen bir görev olduğu takdirde yetkisi dahilinde yapmaya gayret göstereceğini söyledi.

Yönetim kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, “Ticaret Odası olarak bölgeye hizmetten başka bir düşüncelerinin bulunmadığını ifade ederek, sorunlarımızı sahiplenen bizi dinleyen, sanayici ve tüccarın isteklerine kulak veren kim olursa olsun bizim için muteberdir. Biz bir meslek kuruluşunun yöneticileri olarak tüm partilere eşit mesafedeyiz. Bu nedenle üyelerimizin istekleri ve bölgemiz için yapılması gereken çalışmalar bizim birinci önceliğimiz. Tezcan’a ve Bülbül’e ziyaretleri için tüm Oda üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.