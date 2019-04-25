CHP’li milletvekiline ‘omurgasız’ diyen CHP’li genç hakim karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Çetin Arık’a sosyal medyadan ‘omurgasız’ diyen CHP gençlik kolları üyesi bir öğrenci ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Seçkin A. ile avukatı Emre Ayan hazır bulundu. Şehir dışında olan milletvekili Çetin Arık duruşmaya katılmazken yetki belgesi ile avukat Hamdi Azizoğlu duruşmaya katıldı.

14 Aralık 2018’de sosyal paylaşım sitesinden milletvekili Çetin Arık’a ‘omurgasız’ diye hakaret ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Seçkin A., “Ben öğrenciyim, Kırşehir’de siyaset bilimleri ve kamu yönetimi okuyorum. CHP gençlik kolları üyeliğim var. Herhangi bir hakarette bulunmadım, paylaşımı ben yaptım, kurultay sürecinde imzasını geri çeken milletvekiline o yorumu yaptım. Siyasi duruş gösteremediği için sadece eleştirdim” diye konuştu.

Avukat Emre Ayan da ‘siyasi omurgasızlık’ kelimesinin siyaset literatüründe bir deyim olduğunu, siyasetçilerin eleştiriler ağır da olsa anlayış göstermeleri gerektiğini söyledi.

Mahkeme hakimi, müştekinin de ifadesinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Haziran ayına erteledi.