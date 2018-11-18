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CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti!
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
18 Kasım 2018 Pazar 10:15
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:15
chp
ölüm
Edirne
hastane
Erdin Bircan
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