CHP'li Milletvekili hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.25 Eylül 2018 Salı 08:27
Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi altında bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.
24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'dı geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.
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