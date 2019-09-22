28 Şubat kafası geri döndü! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden sakal yasağı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Şubat sürecini hatırlatan yasakçı anlayış Küçükçekmece Belediyesi’ne de sıçradı. CHP’li belediye yazılı bir talimatla sakala yasak, bıyığa için ise trajikomik ifadelerle şekil sınırı getirdi. Geçtiğimiz günlerde İETT Genel Müdürlüğü skandal bir açıklamada bulunarak şöforlerin sakal bırakmasını yasakladığını duyurdu. Karara tepkiler dinmeden yeni bir skandal CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nden yaşandı. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19.09.2019 tarihinde yayınladığı belgede çalışanlara sakal yasağı getirildiği duyuruldu.

Başkandan bıyık tarifi

Personele tebliğ edilen yazılan talimatta “Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz” ifadeleriyle sakal yasaklandı. Seçim meydanlarında daha fazla özgürlük vaadinde bulunan CHP, talimat yazısında akla ziyan bir bıyık tarifine de yer verdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Bıyık tabi olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır kravatı ötecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içerisinde gömleksiz kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.”

Çalışanlara tehdit

Talimat yazısının sonunda ise çalışanlar disiplin soruşturması ile tehdit edildi: Ayrıca 657 sayılı devlet Memurları kanunu; Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarını, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memur hakkında aynı yasanın disiplin cezalarına ilişkin hükümlerin uygulanacağını hükmetmiştir.

(Yeni Şafak)