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Aziz Kocaoğlu'dan CHP'ye eleştiri... AK Parti'yi örnek gösterdi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, neden yeniden aday adayı olduğuna dair yaptığı açıklamada "Partimin en fazla oy aldığı yerlerden birinde ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferi gördüğüm için aday adayı olma kararı aldım" dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 14:40
Aziz Kocaoğlu'dan CHP'ye eleştiri... AK Parti'yi örnek gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihi Asansör'de düzenlediği basın toplantısında, başkanlığı dönemindeki, yatırımları ve hizmetlerini anlattı. Yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kocaoğlu, özellikle raylı ulaşım alanında yatırımların sürdüğünü ifade etti.

AK Parti'yi örnek gösterdi

Önümüzdeki yerel seçimde aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaoğlu, 1 Ekim'de aday olmayacağını açıkladığını anımsattı. Kocaoğlu, "27 Kasım'da da Nihat Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. Bugün iki aya yakın bir süredir Nihat bey sahada ama bizde daha ilçe başkanları ve büyükşehir belediye başkan adayı belli değil. Bu bir dezavantaj. Rakibin durumuna göre tarihi belirlemekte büyük bir fayda var" dedi.

"3,5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmemişim"

Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladığı tarihten bu yana süreci sorumlukla izlediğini, hiç bir zaman kişilerle iş birliği içinde olmadığını belirtti.

Genel başkan adaylığı ve milletvekilliğini düşünmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu: "71 yaşını sürdürüyorum. Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3,5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimi bugün farkına varmış durumdayım. Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. İkinci olarak partime olan sorumluğundan dolayı. Partimin en fazla oy aldığı yerlerden birinde ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferi gördüğüm için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım. Her şeyim bu kentte. Bu kentte bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. 'Sen aday olsaydın böyle olmayacaktı. Sen elini taşına altına koysaydın böyle olmayacaktı' diye bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bunun ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşımdan sonra bu kenti terk etmek gibi durumum olmadığına göre elime taşın altına koymak gerektiğini düşündüm. Bütün mesele budur."

Adaylık konusunda takdirin CHP yönetimi olduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde de partisi için canla başla çalışacağına kaydetti.

"Partimin siyasi mutfağı yok"

Konuşmanın ardından gazetecilerin soruların yanıtlayan Kocaoğlu, bir televizyon programında partisi hakkında eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Orada söylediklerimden pişmanlığım yok. Partimin mutfağı olmadığını, siyaset üretmediğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım. Orada bir tereddüttüm yok. Evet partinin siyaset mutfağı yoktur. Proje mutfağı yoktur. Umuyorum ben konuyu televizyonda konuşmadan önce hem sayın Baykal'la hem de Kılıçdaroğlu'yla sırf bu mutfak lafını çok fazla konuştum."

Adaylık çıkışının 1 Nisan sonrası parti içindeki bir muhalefete işaret olarak yorumlandığı şeklindeki bir soru üzerine Kocaoğlu, "Genel siyasetle alakam yok, olmaz da. Bu parti içindeki muhalefet, yani partide değişim gerektiği konusu onun kiminle, neyle ilgi olduğunu Sayın Genel Başkan'ın liderliğinde partide değişim gerekiyor diyorum. Bu açık ve nettir. O ayrı bir konu. Benim Ankara ile işim olmaz" yanıtını verdi.

Milletvekillerinin belediye başkanı olmasına ilişkin soruya ise Kocaoğlu, şöyle cevap verdi: "Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına Sayın Genel Başkan da karşı. Ekstra şeyler olabilir. Mesela Balıkesir. Ama İzmir'de olmaz."

Tunç Soyer ve Tuncay Özkan soruları üzerine Kocaoğlu, "Tuncay Özkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Tunç Soyer de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanlığını yapıyor, beraber çalışıyoruz. Benim kişilerle işim olmaz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 14:40
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. aziz kocaoğlu
  5. CHP
  6. aday
  7. AK Parti

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