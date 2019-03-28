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CHP’li Karalar’ın provokasyonla suçladığı şehit eşine Cumhurbaşkanı sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kendisini “Hendek kazanlarla birliktesiniz” diyerek eleştirdiği için salondan kovduğu iddia edilen şehit eşi Gülcan Demiryürek’i telefonla arayarak sahip çıktı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:07
CHP’li Karalar’ın provokasyonla suçladığı şehit eşine Cumhurbaşkanı sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kendisini “Hendek kazanlarla birliktesiniz” diyerek eleştirdiği için salondan kovduğu iddia edilen şehit eşi Gülcan Demiryürek’i telefonla arayarak sahip çıktı.


Zeydan Karalar, şehit aileleri için bir otelde dün kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya, 12 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek de katıldı.


Gülcan Demiryürek, kürsüde konuşma yapan CHP’li Zeydan Karalar’a "Benim eşim, hendek olaylarında şehit oldu. Benim ve başka ailelerin çocukları babasız kaldı. Şu an bu hendek olayını yapanlarla birlikte olmanızı nasıl açıklayacaksınız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz" diye sordu.


Bunun üzerine Zeydan Karalar, "Neden geldin o zaman? Boş ver onlar provokasyon için gelmişler" diye cevap verdi.


Bu sırada şehit eşi Gülcan Demiryürek yuhalanarak salondan çıkartıldı. Karalar’ı savunan partililer de şehit eşine tepki gösterip, “Yuh, edepsiz, ahlaksız” diyerek hakaretlerde bulundu.


Olayın medyada yer almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek’i telefonla arayarak sahip çıktı.


Demiryürek, Karalar’ın hala kendisinin sorusuna yanıt vermediğini belirterek, "Ben oradan apar topar çıkartıldım. Hatta salonun dışında tartaklandım. Karalar hendek kazanlarla işbirliği yapıyor. Ben bunu sordum. Ama maruz kaldığı muamele ortada. Ben buna çok üzüldüm. Ben bir şehit eşiyim ama onların yaptığına bakın" dedi.


Gülcan Demiryürek, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahip çıktığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımız dün katıldığı bir programda ilk tepkisini verdi. Bugün de beni telefonla arayarak yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca hukuki olarak gerekenin yapılacağını her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.


Gülcan Demiryürek, yapılan hareket ve tartaklamalardan dolayı hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:07
  1. doğa

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