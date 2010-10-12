THY- Euroleague
0553 313 94 23

CHP’li Kamer Genç yine sahnede

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Anayasa değişikliği gereği Sayıştay Genel Kurulu’nun belirlediği 3 aday arasından TBMM’nin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği Hicabi Dursun’un seçim işleminin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığına başvurdu

12 Ekim 2010 Salı 09:00
CHP’li Kamer Genç yine sahnede

GENÇ: SEÇİM İŞLEMİ GEÇERSİZ SAYILSIN

Genç, başvuru dilekçesinde, seçime dayanak olan Anayasa değişikliğinin, üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurma koşulunu getirdiğini ileri sürerek, Dursun’un 20 Ekim 1965 doğumlu olduğunu ve 45 yaşını doldurmadığını ileri sürdü. Yine seçime dayanak olan Anayasa değişikliğine göre, “En az 20 yıl kamu hizmetinde çalışma” koşulunun da bulunduğunu belirten Genç, 1991 yılında Sayıştay’da göreve başlayan Dursun’un durumunun bu koşula uyup uymadığının da belli olmadığını kaydetti. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü de, Anayasa MAhkemesi üyeliği için yapılan aday belirleme seçiminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesine dava açtı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  1. Manisa
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şilili madenciler, Çarşamba günü çıkarılmaya başlanacak
    1. Şilili madenciler, Çarşamba günü..
    2. İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te..
    3. Sanatçı Safiye Soyman engellilerle..
    4. Otomotivde parlak günlere dönüş başladı
    5. Devletin payı küçülecek istihdam..
    6. Fransa'dan AB'ye dijital vergi uyarısı
    7. AB, 2019 bütçesinde büyümeye odaklandı
    8. Domaniç'i kar vurdu! Araçlar yolda kaldı
    9. Böbrek taşı olanlar, dikkat!
    10. Tekstilciler de borçların..
    11. Kredi kartı borcunda rant savaşı..
    12. Anket sonuçları açıklandı! İşte..
    13. TOKİ’nin yıldızı parlıyor
    14. Madrid'de Libertadores Kupası için..
    15. Enerji özelleştirmeleri arenaya çıkıyor
    16. 'Öz Türkçe dayatanlar Osmanlıca..
    17. Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 33..
    18. Yuh artık dedirten olay! Kediye vurup,..
    19. Menderes’in hatırasına sahip çıktık
    20. Gençlik ve Spor Bakanlığında..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı