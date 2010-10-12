CHP’li Kamer Genç yine sahnede

GENÇ: SEÇİM İŞLEMİ GEÇERSİZ SAYILSIN



Genç, başvuru dilekçesinde, seçime dayanak olan Anayasa değişikliğinin, üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurma koşulunu getirdiğini ileri sürerek, Dursun’un 20 Ekim 1965 doğumlu olduğunu ve 45 yaşını doldurmadığını ileri sürdü. Yine seçime dayanak olan Anayasa değişikliğine göre, “En az 20 yıl kamu hizmetinde çalışma” koşulunun da bulunduğunu belirten Genç, 1991 yılında Sayıştay’da göreve başlayan Dursun’un durumunun bu koşula uyup uymadığının da belli olmadığını kaydetti. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü de, Anayasa MAhkemesi üyeliği için yapılan aday belirleme seçiminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesine dava açtı.