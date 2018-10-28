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CHP'li kadınlar Bolu'da Andımız'ı yanlış okudu

CHP'li kadınlar düzenlenen 29 Ekim kutlamalarında Andımız'ı yanlış okudu.

28 Ekim 2018 Pazar 21:41
CHP'li kadınlar Bolu'da Andımız'ı yanlış okudu

BOLU'da, CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği kutlamada Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman tarafından 'Andımız' yanlış okundu. Kalabalık da Yaman'ın yanlış okuduğu 'Andımız'a eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP öncülüğünde diğer siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kutlama yapıldı. Törene katılanlar Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı kutlama programının İstanbul'da yapılmasına tepki gösterdi.

'ANDIMIZ' YANLIŞ OKUNDU

Kutlama programı kapsamında kalabalık, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden gündemde olan 'Andımız'ı okumaya karar verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman öncülüğünde 'Andımız' yanlış okundu. Kalabalık da Güllü Yaman'ın sözlerini yanlış okuduğu 'Andımız' a eşlik etti. Güllü Yaman, 'Andımız' ı "Ülküm, yurdumu özümden çok sevmektir. Ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" diyerek yanlış okurken, ''Ülküm yükselmek, ileri gitmektir" demesi gerekiyordu. Güllü Yaman kendisi de yanlış okuduğunu fark edip el kol hareketleri yaptı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:41
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. 29 Ekim

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