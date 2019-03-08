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CHP’li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:19
CHP’li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


8 Mart Dün ya Kadınları Günü dolayısıyla bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen sabah kahvaltılı programa CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti üyeleri katıldı.


Programda konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, “Her ne kadar kanunlar karşısında eşitiz dense de çoğu kez gasp edilir kadının 21.yüzyılda hala şort giydiği için gece sokağa çıktığı için, açık giyindiği için tacize, tecavüze, saldırıya uğrayan sözüm ona çok sevildikleri için öldürülen, kendisi çocukken çocuk doğuran kadınlar ülkesinde yaşıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınların daha güçlü daha çok söz sahibi olacağı bir Türkiye hedefimiz var. Kadınların olmadığı her alanda Türkiye’nin çağdaş medeniyet anlayışından uzak kalacağına inanıyoruz. Kadına saygının olduğu bir yıl dileğiyle dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum” dedi.


Daha sonra konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, “Kadınlarımız maalesef hak ettikleri yerde değiller. Özellikle son süreçte haber bültenlerinde sık sık karşılaştığımız ancak hiç hoşlanmadığımız kadına yönelik şiddet, kadına yönelik cinsel istismar ve buna benzer konularla Türkiye maalesef sürekli gündemde kalıyor. Bunlar oldukça üzücü bir durum, bu tür şeyler Atatürk cumhuriyetine yakışmayan görüntüler.Özellikle AK Parti hükumeti döneminde kadınlara yönelik şiddetin artığını üzülerek görmekteyiz. Bu konuda hükumetin acilen tedbirler alması gerekiyor. Kadınların sosyal anlamda, siyasal anlamda, hak ettiği yerde hak ettiği değerde kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:19
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