CHP'li Kadıgil yemin metnini okuyamadı

CHP'li Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM yemini okuyamadı. İkinci denemesinde de başarısız olan Kadıgil, daha sonra metni okuyabildi.

"Ezan" paylaşımıyla gündeme gelen Saliha Sera Kadıgil Sütlü 27. dönem TBMM yemin törenine damga vurdu. Genç vekil önündeki yemin metnini okuyamadı.İkinci denemesinde de başarısız olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha sonra metni okuyabildi.

SKANDAL TWEETLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha önce attığı tweetlerle gündeme gelmişti.