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CHP'li Kadıgil yemin metnini okuyamadı

Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla büyük tepki toplayan CHP'li Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM'de yemin metnini okuyamadı. İkinci denemesinde de başarısız olan Kadıgil, daha sonra metni okuyabildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:44

CHP'li Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM yemini okuyamadı. İkinci denemesinde de başarısız olan Kadıgil, daha sonra metni okuyabildi. 

"Ezan" paylaşımıyla gündeme gelen Saliha Sera Kadıgil Sütlü 27. dönem TBMM yemin törenine damga vurdu. Genç vekil önündeki yemin metnini okuyamadı.İkinci denemesinde de başarısız olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha sonra metni okuyabildi.

SKANDAL TWEETLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'nin İstanbul Milletvekili olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü, daha önce attığı tweetlerle gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:44
  1. İstanbul
  2. Saliha Sera Kadıgil Sütlü
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Arnavut Arnavut 1 sa önce
    chp hiçbir zaman iktidar olamaz..
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