CHP'li isimden liderlik şartı: Yabancı dil bilsin

CHP Manisa eski milletvekili, hukukçu Şahin Mengü, CHP’de ‘lider tartışmalarına’ farklı açıdan öneri getirdi.Mengü, CHP liderinin en az bir yabancı dil bilmesi gerektiğini ifade etti. Mustafa Kemal dışında CHP'nin genel başkalığını yapan İsmet İnönü, Ecevit, Baykal ve Hikmet Çetin gibi örnekleri hatırlatan Mengü, en az bir yabancı dili olan ismin partiyi yönetmesini istedi. Mengü, “CHP'liler, genel başkan ve Cumhurbaşkanı adayının defosu olmayan, bagajı olmayan yürekli insan olmasını bekler ve ister” dedi. Mengü, Sözcü'ye şu açıklamayı yaptı:

"İNCE'NİN SÖYLEMİ ANTİ DEMOKRATİKTİR"

“1967 Cumhuriyet Halk Partisi girişliyim. Bu partide gençlik kolları YK üyeliği, Parti Meclisi üyeliği, milletvekilliği yaptım. Bugün artık Cumhurbaşkanlığı adaylığını kendilerini gündemde tutmak çabasında olanların susmaları gerekmektedir. Tüm CHP'lilerin yapması gereken yerel seçimlere odaklanmaktır. Muharrem İnce, önümüzdeki seçimde, eğer Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa genel başkanlıkta ısrar etmemesini, makamı boşaltmasını, kendisinin parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemiştir. Bu söylem anti demokratiktir. CHP'de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağına yetkili organlar karar verir. Öncelikle CHP Cumhurbaşkanı adayının ilk çabasının demokratik parlamenter rejime dönmek için çaba sarf etmek olacağını açıklaması gerekir.

EN AZ 1 DİL BİLMELİ

Biz Cumhuriyet Halk Partililer, genel başkan olarak en az bir yabancı dili incelikleriyle bilen, dünyada olup bitenleri üçüncü şahısların gözüyle takip eden değil kendisinin gözüyle görüp anlayan kişi olmasını isteriz. Atatürk'ü ayrı tutarsak İsmet Paşa, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın bunların hepsi en az bir yabancı dile vakıf, entellektüel düzeyleri yüksek insanlardı. Onun için gerçek CHP'liler bu düzeyde lider ve Cumhurbaşkanı adayı isterler. Herkesin anlaması gereken nokta, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında meydanları dolandıran topluluğun ana ekseni Cumhuriyet Halk Partililerdi. Onlar şahsa değil partisi için oraya gelenler ile Tayyip Erdoğan'a duyulan anti pati nedeniyle alanlara gelen Cumhuriyet Halk Partili olmayan kitledir.”