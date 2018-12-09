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CHP'li isimden AK Parti'ye övgü

CHP'nin Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, belediyenin borçlarıyla ilgili açıklama yaparken AK Parti'li Çayırova Belediyesi'ni örnek gösterdi.

09 Aralık 2018 Pazar 17:06
CHP'li isimden AK Parti'ye övgü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Belediye'nin borçlarından bahsederken, AK Parti'li Çayırova Belediyesi'nin 60 milyon TL'lik borcunu ödemesini ve yatırımlarını örnek gösterdi.

CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım ve CHP Darıca Belediye Başkanı adayı Yakup Törk, basın toplantısı düzenledi.

"Ortaya çıkan sonuç vahimdir"

Gürer Yıldırım, Darıca Belediyesi'nin borçlarından bahsederken, AK Parti'li Çayırova Belediyesi'ni örnek göstererek, ''Sadece bir siyaset adamı olarak değil, mali müşavir olarak da ortaya çıkan bu borcu değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç vahimdir. Bir şirket bu pozisyonda bir borç oluşturduğunda iflas kararı almış olması gerekirdi. Mevcut yönetim kadroları içinde bu borcu yapılandıracak, ödeyecek ve yatırımlar gerçekleştirecek ne kadrosu mevcut ne de böyle bir vizyonu var. Biz belediyeye geldiğimizde borcun ödenmesi ve yatırımların yapılması adına planlanmış hem de seçenekli bir güzergahımız var'' dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:06
  1. Kocaeli
  2. Darıca Belediyesi
  3. CHP
  4. AK Parti

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