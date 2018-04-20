Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li Öztürk Yılmaz seçimde adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için aday olduğunu söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:32
CHP'li Öztürk Yılmaz seçimde adaylığını açıkladı

Türkiye 24 Haziran 2018'de sandığa gidiyor. Partilerde de hummalı bir şekilde cumhurbaşkanlığı için aday çalışmaları başladı. Şu an gündemde ve görünürde tek aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? " sorusuna "Partimizin kuralı vardır. Adayı ben değil, parti organları belirler." dedi. Hemen ardından da ana muhalefet partisinden sürpriz bir çıkış geldi.

KİMSEDEN KORKUM YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi. Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:32
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Öztürk Yılmaz

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1611 dk önce
    KONSOLOSLUKTA SENİN YERİNE BAKAN POLİS DE ADAY OLSUN BAKALIM KİM KAÇ OY ALACAK? SIKIYI GÖRÜNCE SAKLANIP KAÇACAKSIN BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI MI?
  • AYDIN AYDIN 3 sa önce
    Muhasebeci Kenan, senin baska isin gücün yok mu?Yav he he...
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli3 sa önce
    Keşke katılsan diyorum. Biz isteriz de senin ağa babaların kabul edecekler mi o meçhul biraz.
  • KIYAMETKIYAMET3 sa önce
    YakışırMÖÖÖÖÖÖÖÖ
  • vedatvedat3 sa önce
    sen konsoloslukta kendine ve yanındaki insanlara sahip çıkamadın, Türkiye ye nasıl sahip çıkacaksın?
  • gökhangökhan3 sa önce
    tırsak muhasebeci kenana bak hele ...lan güldürme milleti kaybol
  • Abdullah serhatli Abdullah serhatli 3 sa önce
    Muhasebeci kenan
  • bozerenbozeren3 sa önce
    hızlı giden atın noktaları erken düşer
  • komencerokomencero3 sa önce
    Senden ancak kıl tüccarı olur,gerçi onuda yapamazsın ya
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Düzce'de terör propagandası yapan baba oğul göz altına alındı
  1. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  2. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  3. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  4. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  5. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  6. TBMM'de erken seçim startı verildi
  7. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  8. Kazdağları'nda yangın
  9. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  10. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  11. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  12. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  13. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
  14. Türkiye'den darbecileri salıveren..
  15. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
  16. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
  17. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
  18. ATO başkanı seçildi
  19. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
  20. Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı..
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu