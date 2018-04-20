CHP'li Öztürk Yılmaz seçimde adaylığını açıkladı

Türkiye 24 Haziran 2018'de sandığa gidiyor. Partilerde de hummalı bir şekilde cumhurbaşkanlığı için aday çalışmaları başladı. Şu an gündemde ve görünürde tek aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? " sorusuna "Partimizin kuralı vardır. Adayı ben değil, parti organları belirler." dedi. Hemen ardından da ana muhalefet partisinden sürpriz bir çıkış geldi.



KİMSEDEN KORKUM YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre CHP'li Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi. Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.



