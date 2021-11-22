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Gündem CHP'li ırkçı Tanju'nun 'mülteci' zulmü! Bolu Belediyesi'nde ırkçı uygulama kabul edildi
Gündem

CHP'li ırkçı Tanju'nun 'mülteci' zulmü! Bolu Belediyesi'nde ırkçı uygulama kabul edildi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik zulmü devam ediyor. Millet İttifakı'nın oylarıyla yabancı uyruklu kişilerin Bolu Belediyesine başvurarak evlenmesi halinde nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 23:11:00 - 2021-11-22 23:20:24
CHP'li ırkçı Tanju'nun 'mülteci' zulmü! Bolu Belediyesi'nde ırkçı uygulama kabul edildi

Bolu Belediyesi Meclisinde yabancılar için nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü 2,5 dolar olarak belirlendi.

Bolu Belediyesi Meclisinde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.

AA'da yer alan habere göre, Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Toplantısı Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile yabancı uyrukluların nikah ücretleri konusunda önceki toplantılarda gündeme getirdiği maddeler de kabul edildi.

Nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar 

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin Bolu Belediyesine başvurarak evlenmesi halinde nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar olarak belirlendi.

Fiyat-Tarife Cetveli, Cumhur İttifakı grubunun ret oylarına karşın Millet İttifakı grubunun kabul oyları ile kabul edildi.

Başkan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce gündeme getirdiği iki konunun Mecliste kabul edildiğini kaydetti.

Yabancı uyruklu vatandaşların nikah ve su ücreti fiyatlandırmasına ilişkin Özcan, şöyle konuştu:

"İki yabancının Bolu'da, belediyemize başvurarak evlenmesi halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğu ile aldık bu kararı. İkinci konu da 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su ücretlerinin 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi ile ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesine göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu'da oturma izni almış olanları kapsıyor."

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin suyun metreküpüne 2,5 dolar ödeyeceğini yineleyen Özcan, "Bugünün kuru ile normal su tarifesinden 11 kat fazla." dedi.

Özcan, yabancı uyruklu kişilerden suyu dolar olarak değil ödeme yapılacağı günün dolar kuru üzerinden Türk lirası olarak tahsil edeceklerini belirtti.

 

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