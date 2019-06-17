CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Sayıştay aynı ifadeleri, Beylikdüzü için de kullanmış CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporlarına dayandırdığı yolsuzluk iddialarının, tamamı yalan çıktı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'la birlikte katıldığı ortak canlı yayında, Sayıştay raporlarına dayandırdığı İBB'deki yolsuzluk iddialarının, tamamen yalan olduğu anlaşıldı. Aynı ifadeler başkanı olduğu Beylikdüzü için de var CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü Sayıştay raporundaki ifadelerin, bizzat Sayıştay tarafından, 2016 yılında İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi için de kullanıldığı ortaya çıktı. Sayıştay'dan 'VIP' Ekrem'e yalanlama! İşte söz konusu belgeler...

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