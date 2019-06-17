0553 313 94 23

CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Sayıştay aynı ifadeleri, Beylikdüzü için de kullanmış

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporlarına dayandırdığı yolsuzluk iddialarının, tamamı yalan çıktı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:44
CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Sayıştay aynı ifadeleri, Beylikdüzü için de kullanmış

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'la birlikte katıldığı ortak canlı yayında, Sayıştay raporlarına dayandırdığı İBB'deki yolsuzluk iddialarının, tamamen yalan olduğu anlaşıldı.

Aynı ifadeler başkanı olduğu Beylikdüzü için de var

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü Sayıştay raporundaki ifadelerin, bizzat Sayıştay tarafından, 2016 yılında İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi için de kullanıldığı ortaya çıktı. 

Sayıştay'dan 'VIP' Ekrem'e yalanlama!

İşte söz konusu belgeler...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:44
  1. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Yolsuzluk iddiaları
  4. Sayıştay raporu
  5. Beylikdüzü Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Trabzonspor’da Fıratcan Üzüm imzayı..
    3. İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem..
    4. Mursi'nin oğlundan ilk açıklama:..
    5. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    6. Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de..
    9. Bakan Kurum Silivri’de vatandaşlar,..
    10. Bilecik'te dolu ve sağanak
    11. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi..
    12. CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    13. Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8..
    14. Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde..
    15. Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı:..
    16. Türkeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 180...
    17. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a..
    18. Babalar Günü’nde çocuklar gibi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mursi..
    20. "Silivri'ye de bir millet bahçesi..
    21. İstanbul Craft Week başladı
    22. Dünya Gıda Programı Yemen'deki..
    23. Muhammed Mursi'nin vefatı
    24. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    25. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    26. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    27. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    28. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    29. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    30. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!