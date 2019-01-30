Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' ile ilgili skandal ifadeler!

Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından sanayi sitesi yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada sanayicilerin sorunlarını dileyen İmamoğlu, "Ben seçildim bana oy verenlerle şehri yönetirim' diyenlerin dışında, seçildiğim gün sadece bize oy verenlerin değil oy vermeyenlerle birlikte şehri yönetime ortağı olacağı bir günü vaat ediyorum. Partizanlığı yok eden herkesi kucaklayacak bir başkan olmayı vaat ediyorum" dedi.

"Tek bir dakikasını bile boş buluyorum"

Programın devamında bir sanayicinin, "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Bu kavrama muhtaç olma gibi bir kavram yok. Bakın ben İstanbul araştırmaları yapıyorum. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var, mülteci sorunu var. Bu kentin keyfi olsa inanın, Kanal İstanbul'u konuşuyor olsak derim ki oturalım tartışalım. İnanın ben bu konunun tartışacak, tek bir dakikasını bile boş buluyorum" dedi.

Binali Yıldırım: Kanal İstanbul bir su yolu projesidir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım dün katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım, "Kanal İstanbul projesi bir imar projesi değildir, bu bir su yolu projesidir. İstanbul'un güvenliği her şeyin önünde gelir. Bugün Boğaz'dan geçişler akmaya devam ediyor. Akaryakıt taşıyan gemiler geçiyor, her biri nükleer bomba.

Ne büyük bir tehdit altında olduğumuzu anlatmak istiyorum. Bizim yapacağımız Kanal İstanbul, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayacak bir su yolu. İstanbul'un sadece yüzde 20'si yerleşim yeri, geriye kalan yeşil alan.

İstanbul'un derelerini ormanla birleştireceğiz

Yeşil alana İstanbul'a erişim yok. Şehir içinden yeşil alanlara çıkışlar olacak. İstanbul'un derelerini orman sahasıyla birleştireceğiz, insanlar akın akın gelip vakit geçirecekler. Kanal İstanbul'da insanların nefes alacağı, piknik yapacağı şehrin sıkıcı ortamından uzaklaşacağı bir mekan haline gelecek."