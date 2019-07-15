CHP'li ilçe başkan yardımcısına "terör propagandası"ndan soruşturma

İZMİR (AA) - CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek teslim oldu. Er'in emniyetteki işlemleri sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.