CHP'li İl Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra istifa etti
Ana muhalefet partisi CHP'nin Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de görüştükten sonra istifa dilekçesini verdi.12 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, istifa etti.
24 Haziran öncesinde göreve gelmişti
CHP Genel Merkezine giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İl Başkanı Tanrıbuyurdu, istifa dilekçesini verdi. İl Başkanı Tanrıbuyurdu göreve 24 Haziran seçimleri öncesinde eski İl Başkanının milletvekili adayı olmasından sonra göreve gelmişti.
İlçe başkanı görevden alındığını sosyal medyadan duyurmuştu
Tanrıbuyurdu, göreve geldikten sonra Kırşehir'de 16 yıl sonra girdikleri 24 Haziran seçimlerinde milletvekili çıkaran teşkilat olarak biliniyordu. CHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz ise geçtiğimiz ay sosyal paylaşım sitesi üzerinden görevden alındığını duyurmuştu.
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