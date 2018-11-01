Akif Hamzaçebi güldürdü: İstanbul'da yüzde 50'nin üzerinde oy alırım

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, ''Büyük bir iddia ortaya koyuyorum.'' diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterilmesi durumunda yüzde 50'nin üzerinde oy alacağı dile getirdi. Hamzaçebi, 2 yıldır İstanbul'a yönelik çalışma yürüttüğünü de aktardı.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya talip olan Akif Hamzaçebi, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuştu.

''Çözüm aradığım bir şehir''

Hamzaçebi, İstanbul Defterdarı olarak görev yaptığı dönemi hatırlattı ve şöyle konuştu:

''İstanbul üzerinde çalıştığım sorunlarına çözüm aradığım bir şehir. Daha o yıllarda şehrin pek çok sorununa eğildim. Partimin uzun yıllardır milletvekiliyim ve yaptığım değerlendirme sonucunda bu yola çıktım. Bunu bir parti sorumluluğu olarak aldım.''

''Yüzde 50'yi aşarım''

CHP'li Hamzaçebi "İstanbul'u alacak olan adaya büyük görev düşüyor" dedi ve şöyle devam etti:

''Aday çok çalışacak AK Parti'den, MHP, İYİ Parti HDP'ye kadar siyasi yelpazedeki bütün oylara talip olacak. Ben bütün oylara talibim. Büyük bir iddia ortaya koydum. Aday gösterildiğim takdirde yüzde 50'yi aşan bir oyla İstanbul'u kazanacağım. İstanbul'u sokak sokak geziyorum. 2 yıldır çalışıyorum dedim ama sadece 2 yıllık çalışma ile kazanacağım dersem eksik olur. Bu benim bütün siyasi hayatımın ürünüdür.''