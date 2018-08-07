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CHP'li Gürsel Erol'dan şok sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, "Ben Elazığ şivesiyle söylüyorum; Allah bizim belamızı versin ki biz partiyi ve kendimizi bu hale düşürdük" dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 00:44

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, partisindeki kurultay tartışmalarını sert sözlerle eleştirdi. Erol, İsmet İnönü'nün oğlu ve CHP "Onursal Başkanı" Erdal İnönü ile ilgili bir anekdot anlattı.

İşte Erol'un sözleri;

Erdal İnönü bir gün partililerle yemek yemeye gider. Garson herkesin siparişini aldıktan sonra Erdal Bey'e sorar 'Ne yiyeceksiniz' diye, 'Ben bir şey istemiyorum. Zaten biz birbirimizi yiyoruz' der.

"ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN Kİ PARTİYİ BU HALE DÜŞÜRDÜK"

Aslında, ben Elazığ şivesiyle söylüyorum Allah bizim belamızı versin ki biz partiyi ve kendimizi bu hale düşürdük. Türkiye'de tartışılır haldeyiz, Türkiye'de bu kadar olay olurken CHP'nin tartışılır olması hiç doğru bir iş değil.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 00:44
  1. Elazığ
  2. CHP
  3. Gürsel Erol

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