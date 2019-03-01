CHP’li Gökçe’den Hekimhan’a çıkarma

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, seçim bürosunun açılışına katıldı. Toplantı konuşan CHP’li Gökçe “Ülkemiz ve Malatya’mız Hekimhan’ımızın yaşadığı sıkıntılariçinde bulunduğu çıkmaz, gerçekten yaşadığımız problemler ortadahepimizi bu toplum evladı yaşadığımız yerde bu sıkıntılar bu zihniyetle 17 yıldır bu ülkeye hizmet edenMalatya’ya hizmet edenve her yerdençok önemli destekler almış, bu emanet gerçektenlayık olamayanbir zihniyetle karşı karşıyayız. İstihdamın büyüdüğü, istihdam problemin büyüdüğüişsizliğin artığıbu günlerde soğan patlıcan kuruduğuna girmiş vatandaşlakarşı karşıya kalmışbir yönetim anlayışıylabu gün karşı karşıyayızmaalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zihniyetin ülkeye verdiği zararherkesin bilincindeo yüzden hepimizelimizi vicdanımıza koyarakülkemizin yaşadığı bu sıkıntıyımemleketimizinyaşadığıbu sıkıntı karşısındahesap sorabileniçinde bulunduğu durumun karşısındaçözüm üretecekbir sinerjiyi oluşturacakheyecan ve vizyona sahip olaninançlıCumhuriyet Halk Partisineittifak olan İyi Partili hemşehrilerimizinyönetim kadrolarınınHekimhan’daiş başına gelmesinoktasında sizlerin destek vermesinirica ediyorum”ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hekimhan Belediye Başkan adayının seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.