0553 313 94 23

CHP’li Gökçe’den Hekimhan’a çıkarma

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, seçim bürosunun açılışına katıldı.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
CHP’li Gökçe’den Hekimhan’a çıkarma

31 Mart yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, seçim bürosunun açılışına katıldı. Toplantı konuşan CHP’li Gökçe “Ülkemiz ve Malatya’mız Hekimhan’ımızın yaşadığı sıkıntılariçinde bulunduğu çıkmaz, gerçekten yaşadığımız problemler ortadahepimizi bu toplum evladı yaşadığımız yerde bu sıkıntılar bu zihniyetle 17 yıldır bu ülkeye hizmet edenMalatya’ya hizmet edenve her yerdençok önemli destekler almış, bu emanet gerçektenlayık olamayanbir zihniyetle karşı karşıyayız. İstihdamın büyüdüğü, istihdam problemin büyüdüğüişsizliğin artığıbu günlerde soğan patlıcan kuruduğuna girmiş vatandaşlakarşı karşıya kalmışbir yönetim anlayışıylabu gün karşı karşıyayızmaalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Bu zihniyetin ülkeye verdiği zararherkesin bilincindeo yüzden hepimizelimizi vicdanımıza koyarakülkemizin yaşadığı bu sıkıntıyımemleketimizinyaşadığıbu sıkıntı karşısındahesap sorabileniçinde bulunduğu durumun karşısındaçözüm üretecekbir sinerjiyi oluşturacakheyecan ve vizyona sahip olaninançlıCumhuriyet Halk Partisineittifak olan İyi Partili hemşehrilerimizinyönetim kadrolarınınHekimhan’daiş başına gelmesinoktasında sizlerin destek vermesinirica ediyorum”ifadelerini kullandı.


Daha sonra Hekimhan Belediye Başkan adayının seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten başkan adaylarına “Sizin burada ne işiniz var?” çıkışı
    1. TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten başkan..
    2. AK Parti Tekirdağ’da 11 ilçe için 11..
    3. İznik’te fetih coşkusu
    4. Kahramanmaraş’ta küfür cinayeti
    5. Bahçesaray karayolu çığdan temizleniyor
    6. Hintli Pilot: “Pakistan ordusundan iki..
    7. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    8. Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem..
    9. Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a..
    10. Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    11. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    12. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    13. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    14. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    16. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    17. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    18. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    19. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    20. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    21. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    22. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    23. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    24. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    25. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    27. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    28. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    29. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    30. Çermik'te öğretmenlerin gözaltına..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var