0553 313 94 23

CHP’li Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Nuri Murat ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:22
CHP’li Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Nuri Murat ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.


Sendika Şube Başkanı Nuri Murat, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşıladığı CHP’li Gökçe’ye seçimlerde başarılar diledi. Sendika Başkanı Murat,1956 yılında kurulan fabrikanın kapatılma ile bir dönem karşı karşıya kaldığını belirterek, "Türkiye’de birçok fabrikamız satıldı. Ancak, bu mücadele de dik durduğumuz için, bizim fabrikamız kaldı. Gerçekten iktidarı, muhalefeti ile fabrikamızın devamı konusunda Malatya dik durdu” dedi.


Murat, 550 bin tonluk pancar ekim kotasının bu yıl dolacağını belirtirken, özellikle Boztepe barajının faaliyete girmesi sonrası üretimin çok iyi bir düzeye geldiğini vurguladı.


Cumhuriyet Halk Partisi Malatya büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise ziyarette, toplum olarak, değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek “ Şeker Fabrikası da bu noktada sembol bir değerimizdir. Sahibi bu millettir” ifadelerini kullandı.


16 yıldır Malatya da AK Parti’nin hem yerelde, hem genelde tüm iktidar gücünü elinde tuttuğunu belirten Gökçe,“Kaynakları doğru kullanmadılar. Büyükşehir belediyesi ,büyük bir borç içerisinde. Soruyoruz Battalgazi’ye, açıkla gelirini giderini diyoruz, ’borcum yok’ diyor. Nasıl borcun yok, açıkla bir görelim şeffaf ol diyoruz. Şimdilerde -evet borcumuz var ama borcun karşılığında kaynakta var diyorlar. Borcun varsa bu kadar borcum var?, kaynağın var ise açıkla nedir ve ne kadardır ? Şeffaf olalım hepimiz. 2018 yılının bütçesiyle ilgili ne iki merkez ilçede, ne büyükşehir de açıklanan hiçbir şey göremiyoruz. İsraf, hat safhada. Malatyamız perişan edildi” şeklinde konuştu.


Gökçe ve beraberindeki heyet, daha sonra Atatürk Caddesinde, esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş birliği" vurgusu
    1. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    2. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    3. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    4. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    5. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    6. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    7. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    8. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    9. Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de..
    10. Başkan Uçak’tan Alaşehir’in örnek..
    11. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    12. Tokat’a hanımeli değiyor
    13. Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır..
    14. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    15. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    16. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    17. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    18. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    19. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    20. Sanki 28 Şubat’ı bunlar yapmadı,..
    21. Sigara molasında namaza izin yok
    22. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    23. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    24. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    25. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    27. Spot piyasada elektrik fiyatları
    28. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    29. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    30. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir