CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçeseçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçeseçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçe, bu kapsamda kent merkezinde otobüs turu atarak Malatyalıları selamladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökçe,daha sonra Fahri Kayahan, Paşaköşkü, Kanalboyu, Kışla, Emeksiz, Sıtmapınarı, Sivas Caddesi, ve İnönü Caddesinde vatandaş ve esnaflar ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

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