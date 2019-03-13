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CHP’li Gökçe Doğanyol’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesini ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
CHP’li Gökçe Doğanyol’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesini ziyaret etti.


Başkan Adayı Soner Gökçe, önemli bir sürece girildiğini belirterek, "790 binlik bir Büyükşehrin yönetimine talibiz. Allah nasıp eder de Malatya’mız bizi bu noktaya layık görürse bu şehri ben duygusundan uzak birlikte gönüllü kuruluşlarıyla tüm sendikalarıyla ortak akılla yönetmek adınabir mücadele içinde olacağız. Toplumsalbarışısağlayan, kavgadan uzak, kutuplaştırılmadan, ötekileştirilmeyen her kesimi kucaklayan Malatya’mızın tüm değerlerine sahip çıkaninanç dışlamayan tüm değerleri dışlamayan yapı içerisinde hizmet adına yola çıktık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. doğa

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