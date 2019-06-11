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CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediye Meclis Üyesi Güngör Geçer, yaz aylarının gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte Adana’da yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için meclis kürsüsüne çıkarak, “Her gün yanından geçip gittiğimiz ancak hayatın temposu yüzünden çoğu zaman varlıklarını bile fark edemediğimiz sokak hayvanları zorlu bir dünyada var olma savaşı veriyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:53
CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediye Meclis Üyesi Güngör Geçer, yaz aylarının gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte Adana’da yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için meclis kürsüsüne çıkarak, “Her gün yanından geçip gittiğimiz ancak hayatın temposu yüzünden çoğu zaman varlıklarını bile fark edemediğimiz sokak hayvanları zorlu bir dünyada var olma savaşı veriyor. Benim önerim Adana’daki tüm belediyelerin koordinasyon içerisinde şehrin belirli bölgelerine sokak hayvanları için besleme noktaları yaparak en sağlıklı olan kuru mamayı onlara dağıtmalıdır" dedi.


Geçer, mecliste yaptığı konuşmada, zaman zaman gazete ve televizyon haberlerinde bu konuda uyarıların yapıldığını hatırlatarak, “Belediyelerimiz bu konuda çalışmalarını ilerletmiş durumda. Ancak her bireyin duyarlı olması ve kendi üzerine düşeni yapmasında insani bir zorunluluk var. Bizler için basit ama sokaktaki hayvanlar için yaşamsal önemi olan en büyük ihtiyacın altını çizmek istiyorum. Her kapının önünde bir kap su ve bir kap mama. Hepimiz, kapılarımızın önüne kedi ve köpeklerin rahatlıkla ulaşabileceği bir dondurma ya da yoğurt kabında bir kap su koymayı, her türlü yemek artıklarını sokak hayvanları ile paylaşmayı insanlık vazifesi olarak belirlemeliyiz. Çünkü onlar çaresiz ve çare sizsiniz” ifadelerini kullandı.


Merhametin, insan olmanın verdiği bir değer olduğunu vurgulayan Geçer, şöyle devam etti; "Hepimizin bu değere sahip çıkması, insana, hayvana ve doğaya merhamet etmesi gerekmektedir. Bu görüşten yola çıkarak belediyeler de üzerine düşen görevi yapmalıdır. Benim önerim Adana’daki tüm belediyelerin koordinasyon içerisinde şehrin belirli bölgelerine sokak hayvanları için besleme noktaları yaparak en sağlıklı olan kuru mamayı onlara dağıtmalıdır. Ayrıca her parka ve yine sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeye otomatik su kabı yerleştirilmelidir. Hayvan popülasyonunun önlenmesi amacıyla muhakkak kısırlaştırma yapılmalıdır. Seyhan gibi Adana’nın en büyük ilçesinde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi oluşturulması da hayvanseverlerin en büyük talebidir. Burada sokak hayvanları kısırlaştırılarak yeniden yaşadığı bölgeye bırakılmalı, hasta ve yaralı hayvanların tedavisi, alanında uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.”


En büyük sıkıntılardan birinin de petshoplarda hayvan satışı yapılması ve insanların halen buralardan evcil hayvan satın almaya devam etmesi olduğunu söyleyen Geçer, “İnsanların satın almaya değil, sokaktan ya da barınaklardan sahiplendirmeye teşvik edilmesi için belediyeler tarafından bilgilendirici afişler hazırlanmalıdır. Ben bugün ağzı dili olmayan sokak hayvanlarının sesi olmak istedim. Çünkü onlar da bizim gibi bir can taşıyor ve bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler. Ve tekrar ediyorum onlar çaresiz siz çaresiniz. Çare olursanız her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:53
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