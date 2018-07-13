CHP'li gazeteci açıkladı: İnce 24 Haziran'da...

24 Haziran seçimleri geride kaldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan Muharrem İnce büyük bir hezimet yaşadı.

Seçim sonuçlarını Ankara'daki lüks bir otelden takip eden Muharrem İnce'nin o gece neler yaptığı ortaya çıkmaya başladı.

24 HAZİRAN GECESİ NELER OLDU



CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, seçim gecesi Muharrem İnce'nin alkolü fazla kaçırdığını ve kameralar karşısına geçemediğini söyledi.