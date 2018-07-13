CHP'li gazeteci açıkladı: İnce 24 Haziran'da...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce'nin alkolü fazla aldığı için kameralar önüne çıkamayacak hale geldiğini bu nedenle eve kapatıldığını iddia etti.13 Temmuz 2018 Cuma 09:19
24 Haziran seçimleri geride kaldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan Muharrem İnce büyük bir hezimet yaşadı.
Seçim sonuçlarını Ankara'daki lüks bir otelden takip eden Muharrem İnce'nin o gece neler yaptığı ortaya çıkmaya başladı.
24 HAZİRAN GECESİ NELER OLDU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, seçim gecesi Muharrem İnce'nin alkolü fazla kaçırdığını ve kameralar karşısına geçemediğini söyledi.
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