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CHP’li Fatih Atay, Kızılcaköylülerle buluştu

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir süre kala Kızılcaköy’de Mahalle sakinleriyle buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:28
CHP’li Fatih Atay, Kızılcaköylülerle buluştu

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir süre kala Kızılcaköy’de Mahalle sakinleriyle buluştu. CHP’li Atay’a Kızılcaköy Mahalle ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.


Seçimlere az bir süre kala her gittiği yerde gün geçtikçe daha kalabalık şekilde karşılanan Fatih Atay, "Değerli Kızılcaköylüler, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. 31 Mart Yerel Seçimleri’ni sizlerin desteği ile kazanıyoruz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizin göstermiş olduğunuz ilgiye ihanet etmeyeceğime, Kızılcaköy’den söz veriyorum. Kızılcaköy’e ihanet etmeyeceğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de ihanet etmeyeceğim. Efeler Belediye Başkanı olduğumda yaşam hakkımızı elimizden almak isteyen sermaye ortaklarının karşısında sizinle birlikte dimdik duracağız. Bugün olduğu gibi hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağım. Yaşam hakkımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında 82 yaşında jeotermale karşı direnen Münnevver Annemizin yanında hep beraber direneceğiz. Cesur yüreklilikle ve korkmadan jeotermale karşı olduğunu söyleyen tek Efeler Belediye Başkan adayı benim. Sizlerin oylarını talibim, bu sebepten dolayı sizlerden destek istiyorum. Tekrardan söylüyorum; Efeler’e, Kızılcaköy’e ihanet etmeyeceğim. Jeotermal sermayesinin, rantının yanında değil sizin yanınızda olacağım. Gücün yanında değil, her zaman halkın, haklının yanında olacağım.” dedi.


Mehmet Fatih Atay Kızılcaköy’de, TEMA Vakfı’nın ’Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’ni imzalayarak Efeler Belediye Başkanı olduğunda çevre dostu, doğaya saygılı bir başkan olacağının resmi olarak sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:28
  1. doğa

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