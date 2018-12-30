CHP eski vekili Aykan Erdemir, Erdoğan’ı “antisemitizm” ile suçlayıp İsrail’i akladı

yeniakit.com.tr FETÖ le ilişkileri ortaya çıkan, Amerikan eski Ankara büyükelçisi Eric Edelman ile yazdığı herze dolu raporda Amerika’yı her tür terör destekçiliği ve FETÖ’yü her tür ithamdan aklayıp âlemdeki tüm sıkıntı ve suçu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile destekçileri üzerine yükleyen CHP’li eski vekil Aykan Erdemir, şimdi de Siyonist fedaisi oldu.

“Erdoğan’ın Soros’u hedef alması antisemitizmdir ve bu tavrı Türk ekonomisini batırır”

Ünlü Amerikan dergisi Foreign Policy için yazdığı yazıda Erdemir, “Erdoğan’ın antisemitizmi Türk ekonomisini batıracak. Türk başkanın ırkçı komplo teorileri ekonomik istikrar için bir tehdit” ifadelerini kullandı.

Aykan Erdemir yazısında, Recep Tayyip Erdoğan’ın George Soros’u hedef almış olmasından pek rahatsız göründü. Erdoğan’ın Soros’u, “teröristleri finanse etmek” ve “milletleri bölüp dağıtmak için adamlar tahsis etmek” ile suçlamasından irrite olan Erdemir, Soros’un hedef alınmasını antisemitizme bağlamak garabetine imza attı.

Yeni Akit’in haberinden nakiller yapıp Amerika ve İsrail’i “lekeliyor” diye itham etti

Aykan Erdemir yazısında ayrıca, Yeni Akit’in haberine de yönlendirmede bulundu. “Hükümet yanlısı medya” unsuru olarak lanse ettiği Akit’te Harun Sekmen imzasıyla çıkan “Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı” haberinden alıntılar yapan Erdemir, Soros’un Açık Toplum Vakfı ortaklarının “şer yapılanmalar” diye “lekelendiğini” yazdı.

Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı

Ayrıca Akit’in haberinde geçen, “Büyük şeytan ABD ve Siyonist İsrail’in emir eri Yahudi spekülatör George Soros’un Açık Toplum Vakfı” ifadesini aynen tercüme edip, hükümet medyasında lekeleme yapıldığını kendince örnekledi. Bu suretle Erdemir’in, hem Amerika hem İsrail’i Türkiye’ye karşı savunup aklamak çabası içerisine girdiği en net şekilde kendisini izhar etti.

İsrail’i aklarken Erdoğan’a “diktatör” dedi, Türk halkını ve onu “bağnaz inançlılıkla” suçladı

Devamla eski CHP’li vekil “diktatör” diye yazdığı Erdoğan’ın, “faizlobisinin” sahne arkasında çalıştığını söylemek gibi ifadelerle oylar aldığını yazıp Türk halkını da “komplo teorilerine kafayı takmış” olmakla suçladı. Erdemir bir ifadesi ise şu oldu: “Antisemitik komplo teorileri çok geniş şekilde Başkan’ın kendi dünya görüşünde de etkilidir ve onun bağnaz inançları Türk ekonomisini felakete sürüklemektedir.”

Erdoğan’ın cahillikle suçlayan ve Erbakan’a da hücum eden Erdemir onların, “faiz oranlarının Yahudiler tarafından dünya olaylarını kontrol etmek için işletilen bir araç” olduğuna inandıklarını yazdı.

Erdoğan’ın Türkiye’deki siyasi ve ekonomik problemler için Yahudileri günah keçisi ilan edip durduğunu iddia eden Erdemir, Antisemitizm İndeks’inde Türkiye’nin 102 ülke arasında 17. sırada olduğuna dair bir araştırma da paylaştı. Bu suretle İran’ın bile ötesinde yer aldığına dikkat çekerek yazısına hitam verdi.

Türkiye ve Türkleri Soros gibi siyonistlere boyun eğdirmeye çalışıyor

Görüldüğü üzere FETÖ ilintili eski CHP vekili Erdemir açıkça, Soros ve İsrail gibi birtakım varlıklar hedef ve itham konusu yapıldığı halde, hiçbir somut örnek getirip temellendiremeden alelade Yahudilere kadar kapsamı genişletip hepsi hedef yapılıyormuş gibi çarpıtmada bulunmaktan çekinmedi. Bir yanda Türkiye’yi halkı ve lideriyle birlikte dış dünyaya karşı çirkin ve sert ifadelerle kötülerken, diğer yanda Amerika ve İsrail’e “leke sürüldüğünü” yazmaktan dahi içtinap etmedi ve bir kez daha onları aklamaya çabaladı. Böylece Erdemir, kendisi gibi umum Türk halkı ve devletinin de Soros gibi mihraklara boyun eğmesi gerektiği şeklindeki görüşünü de alenen lanse etti.