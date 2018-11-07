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CHP’li eski vekil Sapan karısı tarafından yaralandı

CHP’li eski vekil Sapan’ın eşi Başak Sedef Sapan tarafından bıçaklandığı belirtildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
CHP’li eski vekil Sapan karısı tarafından yaralandı

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan eşi tarafından kolundan bıçaklandığı gerekçesiyle kendisi ve çocukları hakkında koruma kararı aldırdı. 

Milletvekili olmadan önce de eşiyle tartışma ve kavga ile gündeme gelen Yıldıray Sapan bu kez mağdur sıfatıyla kendisine ve çocuklarına koruma kararı aldırdı. Sabah'ın haberindeki iddiaya göre, 10 yıl önce Başak Sedef Sapan ile evlenen 4 ve 7 yaşlarında 2 çocuk babası olan eski Antalya CHP Milletvekili Sapan, eşinin kendisini kolundan bıçakladığını öne sürdü. Hafif yaralanan Sapan tedavisinin ardından eşi hakkında tehdit, hakaret, taciz ve şantaj suçlamasında bulunup kendisi ve çocukları için koruma kararı aldırdı. Eşi ve çocuklarını darp ettiği ileri sürülen Başak Sedef Sapan'ın evde de 200 bin liralık maddi hasara yol açtığı iddia edildi. Yıldıray Sapan, açtığı boşanma davası devam ettiği için konuşmama kararı aldığını söyledi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
  1. Antalya
  2. CHP

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