CHP'li Esenyurt Belediyesi tedavisini tamamlamadan sokağa bıraktı! Saatlerce bağırsakları dışarıda dolaşan köpek kurtarılamadı...

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CHP'li Esenyurt Belediyesi, bir sokak köpeğini "kısırlaştırma" yapmak için alarak, ona tedavi uyguladı. Hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş'ın iddiasına göre, kısırlaştırması tamamlanan köpek, müdahaledeki yaraları kapanmadan tekrar sokağa bırakıldı.

Saarce bağırsakları dışarıda sokakta kaldı!

Sokağa bırakılan köpeğin bağırsakları ameliyat yerinden dışarı fırladı. Köpek, o hali ile Esenyurt ilçesinde dolaşırken vatandaşlar tarafından farkedildi. Çaresiz köpek bir süre yürüdükten sonra yorgun düşerek yere yattı. Vatandaşlar CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden yardım istedi ancak dönüş yapılmadı. Köpek, çevredekilerin yardımı ile özel bir veterinere götürüldü ancak geç kalınmıştı. Bağırsakları dışarı çıkan köpek, kurtarılamadı.

Umaş, CHP'li İmamoğlu'na isyan etti!

Hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş, yaşanan üzücü olaya twitter hesabından tepki gösterdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine yardımcı olmadığını belirten Umaş, "Sayın Ekrem İmamoğlu asla bizi muhatap almıyor. Şehrinizde yaşayan hiç bir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpeğe bugün kısırlaştırma yapılıp, tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt'ta bulundu." dedi.